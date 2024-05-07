Следствие попросило арестовать журналистку Кеворкову | 360°

Криминал 07 мая 2024, 13:13 Следствие попросило арестовать журналистку Кеворкову Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте журналистки Кеворковой РИА «Новости»

Читать 360 в

Следственные органы направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кеворковой меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил собеседник агентства из суда.

Реклама

Журналистку задержали в понедельник, 6 мая. По словам адвоката Калоя Ахильгова, его клиентку обвинили в терроризме из-за текстов об убийстве военного корреспондента Орхана Джемаля, а также о деятельности радикальной группировки «Талибан»*.

Журналистка не признала своей вины. Правозащитник заявил, что сейчас Кеворкова находится в изоляторе временного содержания. Силовики провели обыски по месту ее жительства.

*«Талибан» — движение признано террористическим и запрещено в России.