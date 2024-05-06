Раскрыта фабула обвинения задержанной журналистки Кеворковой | 360°

Криминал 06 мая 2024, 15:54 Раскрыта фабула обвинения задержанной журналистки Кеворковой Адвокат Ахильгов: обвинения журналистки Кеворковой связаны с постом о «Талибане» РИА «Новости»

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Предъявленные задержанной по делу об оправдании терроризма обвинения журналистки Надежды Кеворковой связаны с двумя старыми публикациями в ее Telegram-канале. Об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов.

Он пояснил, что речь идет о размещенном в 2018 году тексте погибшего журналиста Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик в 2010 году и посте от 2021 года, где упоминалось радикальное движение «Талибан»* без соответствующей маркировки.

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Ахильгов добавил, что сейчас Кеворкову поместили в изолятор временного содержания. Судебное заседание по избранию меры пресечения пройдет во вторник, 7 мая. Адвокат подчеркнул, что его подзащитная своей вины не признала.

О задержании Надежды Кеворковой силовиками после проведенных обысков в ее доме стало известно утром в понедельник, 6 мая. По предварительным данным, причиной стали публикации журналистки в социальных сетях, в которых нашли оправдания терроризма.

Кеворкова известна как автор репортажей из Ливана, Афганистана, Ирана, Судана, Турции, Сирии, сектора Газа и республик Северного Кавказа. Основной темой ее материалов была религия.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.