Губернатор Сальдо: население Херсона сократилось в 6 раз, до 50 тыс. человек

В Херсоне сложилась напряженная обстановка из-за роста цен и принудительной мобилизации. Численность населения сократилась в шесть раз, сообщил РИА «Новости» губернатор контролируемой Россией части Херсонской области Владимир Сальдо.

«Общественно-экономическая жизнь города умирает, так как значительная часть остававшихся мужчин мобилизована или укрывается от мобилизации», — сказал он.

Сальдо сообщил, что в прежние годы в Херсоне жили 300 тысяч человек. Теперь, по его словам, остались не более 50 тысяч жителей. Он сообщил, что украинская администрация насчитала чуть больше — 65 тысяч горожан.

Ситуацию, по словам губернатора, усугубило поведение сотрудников территориальных центров комплектования и властей. У гражданских в Херсоне начали изымать машины для нужд военных и вымогать взятки. Сальдо сообщил, что даже проукраински настроенные люди находятся в подавленном состоянии.

Вспышку холеры зафиксировали в Херсоне, умерли 12 украинских солдат. Сальдо объяснял это пренебрежением санитарными нормами.