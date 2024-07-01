В Херсонской области, на правом берегу Днепра, растет заболеваемость холерой, от которой умирают бойцы ВСУ. Киевские власти опасную ситуацию игнорируют. На это указал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале .

«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнул он.

По словам чиновника, от этой болезни на правом берегу Днепра умерли минимум 12 человек, госпитализированы более сотни. Филипчук добавил, что ситуация требует жестких карантинных мер, но киевские власти замалчивают проблему.

Чиновник пообещал, что на левый берег болезнь не пройдет: ситуацию контролируют областные санэпидемслужбы и МЧС.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что к вспышке холеры в Херсоне привели подрыв Каховской ГЭС и бездеятельность украинских властей в сфере санитарного контроля.