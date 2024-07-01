Стала известна причина вспышки холеры в подконтрольной Украине Херсоне
Сальдо: причиной вспышки холеры в Херсоне стал подрыв Каховской ГЭС
Бездеятельность украинских властей в сфере санитарного контроля привела к вспышке холеры на правом берегу Днепра в Херсонской области. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, причиной заболевания стали разлагающиеся тела солдат ВСУ, антисанитария, а также нарушения работы систем водоснабжения и очистных сооружений.
«Оккупационные [украинские] власти не следят за санитарной обстановкой, пустили все на самотек», — подчеркнул он.
Ранее Сальдо объяснил, почему в июне 2023 года украинские боевики разрушили Каховскую ГЭС. Перед ВСУ поставили задачу разрушить станцию, так она была важным транспортным узлом, отметил он.