Стала известна причина вспышки холеры в подконтрольной Украине Херсоне

Сальдо: причиной вспышки холеры в Херсоне стал подрыв Каховской ГЭС

Фото: РИА «Новости»

Бездеятельность украинских властей в сфере санитарного контроля привела к вспышке холеры на правом берегу Днепра в Херсонской области. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, причиной заболевания стали разлагающиеся тела солдат ВСУ, антисанитария, а также нарушения работы систем водоснабжения и очистных сооружений.

«Оккупационные [украинские] власти не следят за санитарной обстановкой, пустили все на самотек», — подчеркнул он.

Ранее Сальдо объяснил, почему в июне 2023 года украинские боевики разрушили Каховскую ГЭС. Перед ВСУ поставили задачу разрушить станцию, так она была важным транспортным узлом, отметил он.

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