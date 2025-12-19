Путин поручил разобраться с жалобой на жизнь в Ульяновске

Путин на прямой линии прочел СМС из Ульяновска, где люди живут «как в XIX веке»

На «Итоги года с Владимиром Путиным» пришла жалоба на плохие условия жизни в Ульяновске. Президент зачитал этот вопрос и поручил разобраться.

На экране появилось сообщение: «Мы, ульяновцы, живем как будто в XIX веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?». Путин зачитал его вслух и поручил разобраться в ситуации.

«Ну надо просто понять, я попрошу пометить это, пометьте, Дима, надо понять, о чем речь», — сказал он пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову.

Глава Ульяновска Александр Болдакин отреагировал на жалобу в своем Telegram-канале. Он заявил, что в городе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновляются инженерные системы, дворы и общественные пространства, строятся мосты и ремонтируются дороги.

В разговоре с изданием «Коммерсант» глава управления информационной политики администрации Ульяновска Андрей Шафиров признал проблемы с работой общественного транспорта и уборкой снега. По его словам, 80% маршрутов отданы частным перевозчикам, а дорожные службы обеспечены техникой только на 45%.

Прямая линия 2025 года длилась более четырех часов, Путин ответил на 80 с лишним вопросов. Госдума уже объявила, что реализует поручения президента в приоритетном порядке.