Живущий в Петербурге отец Дурова стал затворником после отъезда жены и сыновей

Создатель и основатель Telegram Павел Дуров и его старший брат Николай много лет не навещали отца-пенсионера в квартире Санкт-Петербурга на севере города. Оставшийся в одиночестве мужчина стал настоящим затворником. Об этом в беседе с сайтом kp.ru рассказали его соседи.

Собеседники журналистов пояснили, что Павел не появлялся у отца очень много лет. Старший брат Николай вместе с матерью уехали из квартиры около пяти лет назад. По словам соседей, подозрения о разладе в семье у многих были давно, но точных причин отъезда они не знают.

«Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела», — рассказала одна из соседок.

Она добавила, что Валерий Семенович стал необщительным и даже перестал здороваться во время своих редких выходов из квартиры. По мнению жильцов дома, пенсионер или боится стать жертвой мошенников, или сильно переживает за оставивших его детей.

Павел Дуров в ближайшее время посетить отца не сможет точно. По решению французского суда у него изъяли все паспорта на время следственных действий. Как пояснила 360.ru юрист и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш, таким образом прокуратура Франции обеспечила наложенный на Дурова запрет о выезде из страны.