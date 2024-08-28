Жители Суровикина пришли проститься с погибшими при захвате ИК-19 сотрудниками колонии

В Суровикине простились с погибшими при захвате ИК-19 сотрудниками колонии

Фото: РИА «Новости»

В Суровикине прошли похороны сотрудников ИК-19, которые погибли при захвате колонии заключенными. Соболезнования семьям погибших выразил глава Суровикинского муниципального района Роман Слива в своем Telegram-канале.

«Родные, близкие, друзья, коллеги, представители власти, знакомые и просто жители города, принявшие трагедию близко к сердцу, проводили в последний путь Гордополова Сергея Борисовича, Кречетова Ивана Григорьевича, Чернушкина Виктора Викторовича», — написал он.

Четверо заключенных колонии строгого режима в Волгоградской области устроили бунт 23 августа. В заложниках оказались восемь сотрудников колонии, в том числе начальник учреждения и его заместитель, и четверо осужденных. В ходе штурма преступников ликвидировали.

Сейчас колония работает в штатном режиме.

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