Жители Сергиева Посада пожаловались на охранника, совершающего намаз на работе

В жилом комплексе в Сергиевом Посаде пожаловались на охранника, совершающего намаз на рабочем месте и из-за этого не выполняющего рабочие обязанности. Подробности очевидцы рассказали 360.ru.

Один из жителей рассказал, что приехал в жилой комплекс к знакомой, чтобы забрать у нее гуманитарную помощь для жителей Донбасса, и очень торопился. Однако охранник не спешил ему открывать.

«Я посигналил, никто не открывает, не реагирует. Еще раз посигналил, подождал, не реагирует. Смотрю: номер телефона висит. <…> Звоню, мне отвечают: „Да, я намаз делал, сейчас открою“. Я говорю: „А мне эта информация зачем? Открывайте, я тороплюсь“. И все, сбросил трубку», — рассказал мужчина.

Та самая знакомая — Оксана — заявила, что не видела охранников молящимися, но рассказала, как ей не помогли прогнать с территории бездомных собак и закрыть ворота перед агрессивными подростками, которых якобы не было видно через камеры.

«Я там не хожу, через ту дверь, практически, у нас еще ворота. К моему дому ближе другая калитка с ключом, мы ходим через нее. Я специально пошла посмотреть после этой ситуации, может, его убрали. Нет, сидит там опять», — добавила она.

Руководство частного охранного предприятия заявило, что в курсе ситуации.

«С данным сотрудником проведена беседа, и данный сотрудник, скорее всего, уже после Нового года там работать не будет. К сожалению, мы раньше его не можем поменять», — заявили 360.ru в компании.

В ноябре студенты-мусульмане из Сургута пожаловались, что администрация вуза не дала им помещений для молитвы, и они вынуждены совершать намазы прямо в коридорах. За студентов в комментарии 360.ru заступился муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.