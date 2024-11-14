«Лучше человек пускай молится». Муфтий заступился за сургутских студентов

В Сургуте студенты-мусульмане пожаловались на то, что администрация вуза отказала им в помещениях для молитвы, и им приходится совершать намазы прямо в коридорах. Как быть верующим в такой ситуации, 360.ru рассказал муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.

Он заявил, что сегодня учебные заведения в основном светские, но не антирелигиозные, и предложил студентам договариваться с администрацией об организации молельных комнат. Собеседник 360.ru уточнил, что это касается не только мусульман, но и представителей других конфессий.

«Ребята, которые учатся, они тоже светские. Но при этом религия всегда есть и в душе человека. Хочу подчеркнуть, потому что очень много спекуляций сейчас, что якобы это демонстрация — нет, это у человека есть потребность», — заявил муфтий.

Аббясов заявил, что для курильщиков сегодня создают отдельные помещения, а для верующих — нет, хотя вреда от курения значительно больше.

«Я еще раз говорю: лучше человек пускай молится, чем пять минут он будет заниматься какими-то непристойными другими делами», — подчеркнул собеседник 360.ru.

При этом муфтий объяснил, что если верующий пропускает ежедневную молитву по уважительной причине — например, он врач, который в это время делает операцию, — то это не считается грехом.

Ранее во Владимирской области в школах запретили носить хиджабы. Тогда Аббясов раскритиковал это решение, назвав его антиконституционным.