Жители Ростова-на-Дону пожаловались на сбои мобильного интернета

Жители Ростова-на-Дону заметили серьезные сбои в работе мобильного интернета 4 июня. Пользователи не могут зайти в Сеть, скачать изображения или отправить сообщения.

По данным отечественного сервиса Сбой.рф, проблемы появились у нескольких операторов связи одновременно.

Telegram-канал Mash отметил, что жители города массово жалуются на невозможность заказать такси и доставку еды. Все работает только с Wi-Fi.

Ранее временно ограничили работу мобильного интернета в Ярославской области из-за возможной угрозы использования беспилотников. В Министерстве региональной безопасности отмечали, что меры принимали для предотвращения возможных провокаций с применением дронов.

В мае операторы мобильной связи заявили 360.ru, что перебои в работе интернета на смартфонах не связаны с ними. Абонентам советовали пользоваться функцией VoLTE для голосовых звонков и Wi-Fi — для доступа в интернет.