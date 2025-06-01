В Ярославской области ограничили работу интернета из-за угрозы атаки БПЛА

В Ярославской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за возможной угрозы использования беспилотников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство региональной безопасности.
В ведомстве уточнили, что сейчас непосредственной опасности нет, но меры приняты для предотвращения возможных провокаций с применением дронов.
Ранее стало известно, что водитель фуры, которой БПЛА атаковали Приангарье, выжил. Его допрашивают. На место происшествия прибыли оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Создан оперативный штаб, и в районе объявлен режим повышенной готовности.
«Он затормозил вовремя и этим спас людей». Жена погибшего машиниста рассказала о последнем рейсе мужа
«Она была ангелом». Раскрылись обстоятельства гибели детского врача в поезде под Брянском
Россия возвращается на Олимпиаду. Раскрылось имя первого отобравшегося спортсмена
В Новой Москве мигрантка ударила ребенка на детской площадке
При атаке на Рязань обломки БПЛА повредили автомобили и окна домов
Казино, театр и пьяные похотливые дедушки. Россиянка поделилась впечатлениями о круизе по Карибам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте