В Ярославской области ограничили работу интернета из-за угрозы атаки БПЛА

В Ярославской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за возможной угрозы использования беспилотников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство региональной безопасности .

В ведомстве уточнили, что сейчас непосредственной опасности нет, но меры приняты для предотвращения возможных провокаций с применением дронов.

Ранее стало известно, что водитель фуры, которой БПЛА атаковали Приангарье, выжил. Его допрашивают. На место происшествия прибыли оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Создан оперативный штаб, и в районе объявлен режим повышенной готовности.