Жители поселка под Омском пожаловались на запах трупов животных

Жители поселка «Зеленая долина» в Омске пожаловались на запах останков животных

Жители коттеджного поселка «Зеленая долина» в Ленинском округе Омска пожаловались на сильный запах от останков животных, которые складируют на общей территории рядом с жилыми участками. О ситуации 360.ru рассказала местная жительница Мария.

По ее словам, проблема наблюдается второй год. На территории образовалась яма, куда попадают отходы и останки сельскохозяйственных животных. Обращения в полицию и администрацию не привели к устранению проблемы.

«Трупы лежат, разлагаются, источают зловоние. Никто ничего не убрал», — отметила Мария.

По словам женщины, на поверхности ямы ранее находились несколько голов крупного рогатого скота и шкура. Она также утверждает, что у обнаруженных останков отсутствовали уши.

Жители опасаются возможного загрязнения почвы и грунтовых вод. В коттеджном поселке нет централизованного водоснабжения, часть домов использует колодцы и скважины. Попадание продуктов разложения в грунт может создать санитарные риски.

«Естественно, в колодцы. А потом в человека. Какой-нибудь новой эпидемии не хотелось бы», — отметила Мария.

Она добавила, что жители неоднократно пытались решить проблему мирным путем, однако теперь рассчитывают на вмешательство контролирующих органов.

Обращение в администрацию Ленинского округа уже приняли, его рассмотрение может занять до 30 рабочих дней.

В пресс-службе прокуратуры Омской области 360.ru сообщили, что ведомство организовало проверку санитарно-эпидемиологического законодательства. По ее результатам при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Ранее россиянам сообщили о необходимости захоронения питомцев на официальных кладбищах.