Россиянам сообщили о необходимости захоронения питомцев на официальных кладбищах

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, рассказал Life.ru о новых правилах обращения с телами умерших домашних животных. С 1 марта 2025 года в России действуют обновленные ветеринарные правила, согласно которым тела питомцев отнесены к биологическим отходам II категории. Это означает, что самостоятельное захоронение в земле без лицензии и санитарного контроля запрещено.

Юрист пояснил, что хоронить питомцев можно только на официально зарегистрированных кладбищах для животных. Там соблюдаются все необходимые нормы и правила.

Альтернативой является кремация, которая может быть проведена как индивидуально, так и в составе общей партии.

«В ряде городов существуют частные организации, предоставляющие ритуальные услуги для домашних животных: они берут на себя транспортировку тела, оформление необходимых документов, проведение церемонии, а также кремацию или погребение в оборудованном секторе», — отметил Илья Русяев.