Жители Петропавловска-Камчатского начали массово прыгать из окон в огромные сугробы

Amur Mash: в Петропавловске-Камчатском люди массово прыгают из окон в сугробы

На фоне мощного снежного циклона в Петропавловске-Камчатском местные жители запустили челлендж прыжков из окон в огромные сугробы. Об этом сообщил телеграм-канал Amur Mash .

Некоторым молодым людям надоело сидеть дома и они бросаются в сугробы прямо из квартир. Подобный челлендж может оказаться опасным для жизни и здоровья.

Жители Петропавловска-Камчатского рассказывали 360.ru, что в ряде населенных пунктов жизнь практически остановилась из-за снега. По улицам передвигаться невозможно, дороги перекрыли.

Кроме того, не курсируют даже обещанные местными властями специальные машины для развоза рабочих. Работу учреждений отменять не стали, детские сады по-прежнему работают. Сотрудникам приходится добираться пешком, что сложно из-за снега.

Ранее утонувший в снегу Петропавловск-Камчатский сняли из космоса.