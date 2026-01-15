Снега по пояс, двое погибли. Жизнь замерла на Камчатке из-за морозного апокалипсиса
Дороги в Петропавловске-Камчатском перекрыли из-за снега
Петропавловск-Камчатский накрыло сильнейшими снегопадами. Нормальная жизнь в населенных пунктах практически остановилась. В беседе с 360.ru местная жительница рассказала, что дороги перекрыли, во дворах много снега, на улице невозможно передвигаться.
«На Камчатке апокалипсис, и не только снежный. Общественный транспорт не ходит, дорог нет, снега во дворах столько, что из дома не выйти», — заявила она.
Также женщина пожаловалась, что не везде курсируют обещанные властями вахтовки — специальные машины, которые развозят работников. При этом работу многих учреждений, в том числе детских садов, не стали отменять. Воспитателям и другим сотрудникам приходится идти пешком до работы. Это далеко, холодно и сложно из-за снега.
«Дверь не можем открыть. Вот в таких условиях и живем. Сегодня снегом с крыши убило мужчину. Снег тяжелый, срывается с крыш», — призналась местная жительница.
При этом снегопад не заканчивается, сильный ветер до сих пор не утих. Людям приходится самим расчищать завалы.
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Глава округа Евгений Беляев обвинил управляющую компанию в преступном бездействии и призвал коммунальщиков срочно приступить к уборке. По последним данным, из-за схода наледи крыши погибли два человека.