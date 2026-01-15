Снега по пояс, двое погибли. Жизнь замерла на Камчатке из-за морозного апокалипсиса

Петропавловск-Камчатский накрыло сильнейшими снегопадами. Нормальная жизнь в населенных пунктах практически остановилась. В беседе с 360.ru местная жительница рассказала, что дороги перекрыли, во дворах много снега, на улице невозможно передвигаться.

«На Камчатке апокалипсис, и не только снежный. Общественный транспорт не ходит, дорог нет, снега во дворах столько, что из дома не выйти», — заявила она.

Также женщина пожаловалась, что не везде курсируют обещанные властями вахтовки — специальные машины, которые развозят работников. При этом работу многих учреждений, в том числе детских садов, не стали отменять. Воспитателям и другим сотрудникам приходится идти пешком до работы. Это далеко, холодно и сложно из-за снега.