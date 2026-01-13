Утонувший в снегу Петропавловск-Камчатский сняли из космоса

Космические спутники «Электро-Л» и «Арктика-М» засняли прохождение мощного циклона с обильным снегопадом и ураганным ветром над Петропавловском-Камчатским. Видео опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

На кадрах видно, как над столицей российского региона сгущались сначала серые, а потом белые тучи, закрученные в спираль сильным ветром.

Это уже второй циклон, который обрушился на полуостров. По решению властей, из-за снежных заносов в регионе перекрыли дороги и отменили занятия в ряде школ.

Жители Петропавловска-Камчатского в комментарии 360.ru заявили, что из-за плохой работы коммунальных служб сугробы на улицах города достигли высоты трех метров.

Они пояснили, что снежные завалы погребли под собой машины и заблокировали в некоторых домах выходы из подъездов.