Жители Курской области не простили Апачеву граффити в Судже

Более 80% жителей Курской области не поверили в извинения Апачева за вандализм

Более 80% жителей Курской области не поверили в извинения блогера Акима Апачева, которые он принес за совершенный в Судже вандализм. Результатами онлайн-опроса врио губернатора Александр Хинштейн поделился в своем Telegram-канале.

Врио главы Курской области запустил онлайн-голосование, чтобы местное население решило, нужно ли принимать извинения рэпера. Согласно формулировке опроса, вопрос звучал следующим образом: «Принимаете ли вы извинения Акима Апачева?».

За четыре часа с момента публикации в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек. Из них только 8% предпочли вариант ответа «Да, он уже исправился», а 84% выбрали «Нет, не верю».

Ранее Апачев попытался оправдаться за свое поведение перед жителям Курской области и Суджи. В своем видеообращении он заявил, что никого не хотел обидеть.

Боксер Александр Поветкин вызвал блогера на бой, чтобы научить, как нужно относиться к месту, «где гибли наши люди».