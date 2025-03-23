Блогер Апачев оправдался за свои поступки в Судже
Блогер Апачев: граффити в Судже направлены на поддержание бойцов
Блогер Аким Апачев попытался оправдаться за свое поведение перед жителям Курской области и Суджи, заявив, что никого не хотел обидеть. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Дорогие жители Курской области и Суджи, никого не хотел обидеть своими граффити. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов», — сказал Апачев.
По его словам, его целью было обозначить российское присутствие для бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити.
Ранее боксер Александр Поветкин назвал поведение блогера в Судже и в интернете хамством и вызвал его на бой, чтобы научить Апачева, как нужно относиться к месту, «где гибли наши люди».
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал поведение блогера «наглой провокацией».