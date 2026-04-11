Жители Дагестана получили премию имени Кеосаяна за спасение четырех детей

Жители Дагестана Юсуп Магомедов и Хатиб Джабраилов, которые во время наводнения спасли четырех детей, получили десятую премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщил RT .

Семью с четырьмя детьми едва не затопило прямо в доме. Магомедов и Джабраилов успели вскрыть окна в здании с помощью болгарки и вывести малолетних наружу. Магомедову при резке металла помогли навыки работы в сварочном цеху.

Премию размером один миллион рублей учредила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, она лично выбирает получателей. Первыми получателями стали воспитательницы Лия Галеева и Людмила Платонова из Бугуруслана, защитившие детей от мужчины с ножом.

Ранее девятую премию имени Кеосаяна получил 52-летний житель Махачкалы Абдурахман Абдурахманов, спасший девочку из мощного потока во время наводнения в столице региона.