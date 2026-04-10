Житель Махачкалы рассказал, как спас семью во время потопа
РИА «Новости»: Житель Махачкалы вытащил детей из дома с помощью болгарки
Житель Махачкалы Юсуп Магомедов рассказал, как спас четверых детей и их родителей из дома, который во время потопа почти полностью ушел под воду. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мужчина рассказал, что утром 28 марта шел на работу, но по пути увидел потоп. Решил помочь людям, которые были заблокированы в своем доме. Он пояснил, что прям перед их домом было сильное течение, окна и двери были закрыты.
К тому моменту первый этаж здания почти полностью затопило. Магомедов поднялся по уличной лестнице, добрался через решетки до окна и увидел внутри целую семью. Чтобы вытащить людей, ему пришлось срезать оконную решетку болгаркой, которую передали соседи.
«Они открыли окно, я сказал закрыть, пока я порежу решетки, чтобы их вытащить. Попросил инструмент у Хатиба, который пришел мне на помощь. Я держался за решетку и резал, а он в это время на лестничной площадке на ступеньке стоял и принимал детей, которых я вытаскивал», — сказал житель Махачкалы.
Журналисты уточнили, что Магомедов работает в сварочном цеху. Эти навыки помогли ему во время спасения людей.
Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Юсуп Магомедов и Хатиб Джабраилов получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Еще одну награду вручат 52-летнему Абдурахману Абдурахманову, спасшему в Махачкале девочку из мощного потока.