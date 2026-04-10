Житель Махачкалы рассказал, как спас семью во время потопа

Житель Махачкалы Юсуп Магомедов рассказал, как спас четверых детей и их родителей из дома, который во время потопа почти полностью ушел под воду. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мужчина рассказал, что утром 28 марта шел на работу, но по пути увидел потоп. Решил помочь людям, которые были заблокированы в своем доме. Он пояснил, что прям перед их домом было сильное течение, окна и двери были закрыты.

К тому моменту первый этаж здания почти полностью затопило. Магомедов поднялся по уличной лестнице, добрался через решетки до окна и увидел внутри целую семью. Чтобы вытащить людей, ему пришлось срезать оконную решетку болгаркой, которую передали соседи.

«Они открыли окно, я сказал закрыть, пока я порежу решетки, чтобы их вытащить. Попросил инструмент у Хатиба, который пришел мне на помощь. Я держался за решетку и резал, а он в это время на лестничной площадке на ступеньке стоял и принимал детей, которых я вытаскивал», — сказал житель Махачкалы.

Журналисты уточнили, что Магомедов работает в сварочном цеху. Эти навыки помогли ему во время спасения людей.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Юсуп Магомедов и Хатиб Джабраилов получат премию имени Тиграна Кеосаяна. Еще одну награду вручат 52-летнему Абдурахману Абдурахманову, спасшему в Махачкале девочку из мощного потока.