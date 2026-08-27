Житель Тайваня с помощью робота-пылесоса следил за изменявшей женой

На Тайване мужчина получил тюремный срок за вторжение в частную жизнь супруги. Он поймал ее на измене с помощью робота-пылесоса и предъявил кадры в суде. Об этом сообщил South China Morning Post .

В сентябре 2023 года мужчина нашел в загородном доме чужую зубную щетку. Камеры видеонаблюдения сняли, как к его жене приезжал незнакомец.

Однажды находясь вне дома тайванец включил аудиосвязь на роботе-пылесосе и убедился в измене. Для того, чтобы доказать неверность в суде, он сделал видеозапись.

Гражданский суд встал на сторону обманутого мужа, обязав супругу и любовника выплатить ему 500 тысяч тайваньских долларов (более 1,3 миллиона рублей) компенсации. Но изменница подала встречный иск за съемку видео без ее согласия. Мужчину приговорили к пяти месяцам заключения и штрафу на сумму 150 тысяч тайваньских долларов (406,6 тысячи рублей).

Ранее в Гане известие об измене девушки довело мужчину до комы. Он застал возлюбленную с бывшим.