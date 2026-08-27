Колдун-спиритуалист впал в кому после предательства девушки

В Гане мужчина потерял сознание, поймав девушку на измене. Он провел в коме около семи дней. Об этом сообщил GhanaWeb .

Девушка обратилась в колдуну-спиритуалисту Паа Дого из племени джуджу из-за нервного срыва. Она работала медсестрой и рассталась с парнем-изменником.

Колдун направил клиентку в святилище для духовного исцеления, а после закрутил с ней роман. Однажды он пришел к девушке с цветами, но его не пустили в дом. Оказалось, возлюбленная вернулась к бывшему.

«О Боже, я умираю!» — воскликнул Дого и потерял сознание.

Мужчину экстренно госпитализировали. Он впал в кому и провел без сознания около недели.

Ранее в США бывшая жена телохранителя обвинила его начальницу экс-сенатора Кирстен Синему в разрушении семьи. Она потребовала 75 тысяч долларов компенсации.