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    Колдун-спиритуалист впал в кому после предательства девушки

    Ingram Images/Global Look Press
    Фото: Ingram Images/Global Look Press/www.globallookpress.com

    В Гане мужчина потерял сознание, поймав девушку на измене. Он провел в коме около семи дней. Об этом сообщил GhanaWeb.

    Девушка обратилась в колдуну-спиритуалисту Паа Дого из племени джуджу из-за нервного срыва. Она работала медсестрой и рассталась с парнем-изменником.

    Колдун направил клиентку в святилище для духовного исцеления, а после закрутил с ней роман. Однажды он пришел к девушке с цветами, но его не пустили в дом. Оказалось, возлюбленная вернулась к бывшему.

    «О Боже, я умираю!» — воскликнул Дого и потерял сознание.

    Мужчину экстренно госпитализировали. Он впал в кому и провел без сознания около недели.

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