IT-эксперт Зыков указал на риски утечки личных данных из-за взлома робота-пылесоса
Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал RT о потенциальных рисках, связанных со взломом роботов-пылесосов.
По его словам, злоумышленники могут получить доступ к чувствительной информации о доме.
«При успешном взломе злоумышленник может получить доступ к карте квартиры, расписанию уборки и данным из облака, а в моделях с камерой или микрофоном, потенциально, и к видео или звуку», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что карта помещения может быть использована для восстановления структуры квартиры и применена в криминальных целях. Также возможна утечка личных данных через встроенные камеры и микрофоны, если есть уязвимости в системе.