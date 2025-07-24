На Подмосковье вновь обрушились дожди, часть улиц подтопило. Однако неизвестного жителя Раменского это не расстроило, и он нашел способ передвигаться по городу — с помощью сапборда. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что мужчина не только гребет, но и держит смартфон на уровне лица — возможно, ведя трансляцию в интернет или общаясь с кем-то по видеосвязи.
Ранее таким же образом по парковке передвигались жители комплекса «Новая Рига» в Красногорске, когда город подтопило после ливней, выпавших в ночь с воскресенья на понедельник.
Бывший спасатель Максим Штыб рассказал, что пока не знает случаев, когда такое передвижение на сапе угрожало бы жизни или здоровью.
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Житель Раменского нашел необычный способ передвигаться по подтопленным улицам
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