Житель Раменского нашел необычный способ передвигаться по подтопленным улицам

На Подмосковье вновь обрушились дожди, часть улиц подтопило. Однако неизвестного жителя Раменского это не расстроило, и он нашел способ передвигаться по городу — с помощью сапборда. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что мужчина не только гребет, но и держит смартфон на уровне лица — возможно, ведя трансляцию в интернет или общаясь с кем-то по видеосвязи.

Ранее таким же образом по парковке передвигались жители комплекса «Новая Рига» в Красногорске, когда город подтопило после ливней, выпавших в ночь с воскресенья на понедельник.

Бывший спасатель Максим Штыб рассказал, что пока не знает случаев, когда такое передвижение на сапе угрожало бы жизни или здоровью.