Экс-спасатель Штыб заявил, что угрозы для жизни и здоровья при плавании на сапборде по улицам Москвы пока не выявлены

Бывший спасатель и парамедик Максим Штыб поделился с «Ридусом» своими мыслями о передвижениях на сапборде по затопленным улицам Москвы.

Из-за сильного ливня 21 июля многие районы столицы оказались затоплены. Некоторые горожане решили воспользоваться сапбордами, чтобы добраться до нужных мест.

«Поплыл, на парковку. Она перекрыта. Достал сап, решил поплыть. Глубины хватает. Все хорошо», — прокомментировал один из таких смельчаков.

Максим Штыб отметил, что для спасателей это новый опыт. Пока серьезных угроз для жизни и здоровья уличных сапбордистов не выявлено.

«Несчастных случаев в таких условиях на сапе не было. Нет такого опыта. Потенциально есть опасность на большой воде на сапборде, но города это не касается», — подчеркнул специалист.