Житель Алтайского края купил лотерейку за 100 рублей и выиграл 10 миллионов

Житель Алтайского края выиграл крупный денежный приз в лотерее «Мечталлион». Он получил 10 миллионов рублей, сообщили изданию «Новое время» в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Алтайского края АО «Почта России».

В компании отметили, что лотерейный билет мужчине обошелся всего в 100 рублей. Других деталей там не привели.

В пасхальном розыгрыше лотереи «Мечталлион» выигрыш в 100 миллионов рублей разделили 10 россиян. Призы по миллиону рублей получили 17 счастливчиков. В списке победителей оказались жители Москвы, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областей, а также Дагестана и Краснодарского края.

Ранее в США женщина выиграла миллион долларов, когда поехала в кафе за мороженым. По пути американка заехала на заправку и купила лотерейный билет.