Десять россиян выиграли на Пасху в лотерею 100 млн рублей

Десять россиян стали мультимиллионерами на Пасху после победы в лотерее

Десять россиян разделили выигрыш в 100 миллионов рублей в пасхальном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином.

«Десять участников лотереи <… > стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 миллионов рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 миллионов рублей в тираже № 135», — отметили в компании.

Кроме того, еще 17 человек выиграли призы по миллиону рублей. Среди победителей числятся жители Алтайского края, Мурманской, Новосибирской, Московской и Свердловской областей.

Участники, выигравшие по миллиону рублей, проживают в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях.

Ранее москвич купил 100 лотерейных билетов и забыл об этом. Позже он узнал о выигрыше, который составил почти 12 миллионов рублей.