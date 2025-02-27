Житель Вирджинии выиграл 100 тысяч долларов, потому что проголодался

Житель города Вирджиния-Бич в США выиграл 100 тысяч долларов благодаря тому, что проголодался. Об этом сообщило издание UPI .

Мужчина ехал на машине и вдруг сильно захотел есть. Остановившись у магазина, он купил еду и заметил билет мгновенной лотереи. Повинуясь неожиданному импульсу, он приобрел билет, стер защитный слой и увидел сумму выигрыша.

«Это сюрреалистично! Я не осознаю, что это происходит на самом деле», — рассказал счастливчик.

Он заявил, что пока не знает, куда потратит выигрыш.

Ранее жительница штата Кентукки выиграла миллион долларов благодаря любви к сладкому. Она отправилась в кафе за мороженым, но по пути заехала на заправку и купила лотерейный билет. Узнав о выигрыше, американка так переволновалась, что даже не поехала дальше.