Женщина вышла замуж за мертвеца ради квартиры в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга вышла замуж за умершего человека, чтобы заполучить его квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Местную жительницу обвиняют по статье о мошенничестве при приобретени права на чужое имущество.

Следствие установило, что 63-летняя обвиняемая в период с июля 2015 года по сентябрь 2016 года предоставляла сотрудникам нотариальных и судебных органов, а также государственным учреждениям поддельное свидетельство о заключении брака с жителем Кировского района, который скончался в марте 2015 года. Гражданка унаследовала квартиру стоимостью около шести миллионов рублей на проспекте Стачек и зарегистрировала себя как собственника в едином государственном реестре недвижимости.

Сестру умершего признали потерпевшей по уголовному делу. Знакомые и соседи хозяина квартиры встали на сторону его родственницы и отметили, что никогда не видели обвиняемую.

Дело рассмотрят по существу в Кировском районном суде.

Эксперт по недвижимости Вера Гепнер ранее назвала одной из самых распространенных схем обмана продажу квартиры под видом помощи в расследовании преступления.