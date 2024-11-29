Риелтор Гепнер: жилищные аферисты часто перепродают квартиры под видом помощи следствию

Собственники недвижимости зачастую лишаются своего жилья, попадаясь на удочку мошенников. Среди самых распространенных схем обмана — продажа квартиры под видом помощи в расследовании преступления. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Вера Гепнер в беседе с «Агентством потребительской информации» .

По словам специалиста, злоумышленники запугивают свою жертву тем, что якобы его квартира привлекла внимание мошенников. Для спасения имущества аферисты предлагают провести якобы фиктивную сделку, чтобы помочь правоохранителям в расследовании, передала «Вечерняя Москва».

После подписания необходимых документов аферисты перестают выходить на связь, а человек остается без квартиры, резюмировала риэлтор.