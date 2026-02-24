Жена спасшего ребенка в Петербурге дворника рассказала, что муж мечтает о жилье

Дворник Хайрулло Ибадуллаев из Санкт-Петербурга, спасший выпавшего из окна седьмого этажа ребенка, мечтает о собственном жилье и автомобиле. Об этом РИА «Новости» рассказала его жена.

«Мечта мужа — купить машину и трехкомнатную квартиру в Ташкенте. А мы мечтаем жить здесь», — сообщила она.

Женщина пожелала здоровья мальчику, который сейчас находится в больнице в Петербурге.

В воскресенье, 22 февраля, Ибадуллаев поймал выпавшего из окна квартиры ребенка. На окне отсутствовали блокираторы, а мать мальчика в этот момент занималась делами в другой комнате. Дворник самортизировал удар от падения своим телом.

Редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян впечатлилась историей и наградила дворника-мигранта премией имени Тиграна Кеосаняна в размере миллиона рублей. Ибадуллаев отправил средства на лечение больному отцу.