Спасший ребенка в Петербурге дворник получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Дворник Хайрулло Ибадуллаев, спасший в Санкт-Петербурге выпавшего из окна ребенка, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в телеграм-канале сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«В ближайшее время мои помощники свяжутся с ним, чтобы вручить от нас с Тиграном миллион рублей», — написала она.

ЧП произошло днем ранее, 22 февраля, напомнил RT. Ибадуллаев поймал шестилетнего ребенка после падения с седьмого этажа и смягчил удар от падения своим телом. Мать мальчика находилась дома, но занималась делами в другой комнате, а на окнах отсутствовали блокираторы.

Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна после того, как узнала об истории воспитательниц из Бугуруслана Людмилы Платоновой и Лии Галеевой, которые защитили детей от маньяка с ножом, рискуя жизнью. Размер премии — миллион рублей, Симоньян лично выбирает ее получателей.