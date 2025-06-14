Жена Аскольда Запашного не смогла улететь из Израиля

Народный артист России и известный дрессировщик Аскольд Запашный сообщил РИА «Новости», что его жена Элен находится в Израиле. Она ждет возможность вернуться в Россию.
По словам артиста, Элен поехала в Хайфу по делам, но из-за текущей ситуации возникают трудности с выездом. Запашный отметил, что сейчас они ищут способ как можно скорее организовать ее возвращение домой.
Ранее Израиль ударил по Тегерану и попытался убить лидера хуситов в Йемене. Какие именно объекты стали целями для атак, пока неизвестно. До этого Израиль уже уничтожил подземную базу ракет Ирана. На объекте также располагались установки для их запуска.
Отец Маска назвал Мерца воинствующим ястребом
Временные ограничения ввели в трех аэропортах
Митинг против Трампа собрал 30 тысяч человек
Овчинский: здание для коммунальных служб возведут в Сокольниках по программе КРТ
Протестующие в Лос-Анджелесе назвали адом стычки с полицией
США запретят въезд еще 36 странам
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте