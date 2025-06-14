Жена Аскольда Запашного не смогла улететь из Израиля

Аэропорт «Шереметьево»
Фото: Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф

Народный артист России и известный дрессировщик Аскольд Запашный сообщил РИА «Новости», что его жена Элен находится в Израиле. Она ждет возможность вернуться в Россию.

По словам артиста, Элен поехала в Хайфу по делам, но из-за текущей ситуации возникают трудности с выездом. Запашный отметил, что сейчас они ищут способ как можно скорее организовать ее возвращение домой.

Ранее Израиль ударил по Тегерану и попытался убить лидера хуситов в Йемене. Какие именно объекты стали целями для атак, пока неизвестно. До этого Израиль уже уничтожил  подземную базу ракет  Ирана. На объекте также располагались установки для их запуска.

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