Жена Аскольда Запашного не смогла улететь из Израиля

Народный артист России и известный дрессировщик Аскольд Запашный сообщил РИА «Новости» , что его жена Элен находится в Израиле. Она ждет возможность вернуться в Россию.

По словам артиста, Элен поехала в Хайфу по делам, но из-за текущей ситуации возникают трудности с выездом. Запашный отметил, что сейчас они ищут способ как можно скорее организовать ее возвращение домой.

Ранее Израиль ударил по Тегерану и попытался убить лидера хуситов в Йемене. Какие именно объекты стали целями для атак, пока неизвестно. До этого Израиль уже уничтожил подземную базу ракет Ирана. На объекте также располагались установки для их запуска.