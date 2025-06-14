Израиль уничтожил секретную базу ракет Ирана

Израильские военные заявили о бомбардировке подземного объекта в западном Иране. О деталях операции рассказал официальный представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин, его процитировали «Известия» .

По словам представителя ЦАХАЛ, на объекте хранились десятки баллистических и крылатых ракет, а также располагались установки для их запуска.

Израильские истребители нанесли удары как по самому складу, так и по пусковым установкам.

В военном ведомстве Израиля отметили, что именно этот арсенал был ранее показан в одном из пропагандистских видеороликов, опубликованных иранскими властями.

Тегеран показывал такие видео несколько месяцев назад — как доказательство своей военной мощи. На видео из этого арсенала присутствовали начальник штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Обоих Израиль ликвидировал в пятницу, 13 июня.

Утром в субботу, 14 июня, советник офиса израильского премьера анонсировал расширение операции Израиля в Иране. Позднее Нетаньяху пообещал поразить «каждую цель аятолл».