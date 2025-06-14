Израиль ударил по Тегерану и попытался убить лидера хуситов в Йемене
Израильские ВВС атаковали объекты в Тегеране и Йемене
Военно-воздушные силы Израиля начали наносить серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщила газета The Times of Israel.
Какие именно объекты в Тегеране стали целями для атак, пока неизвестно. Накануне Израиль точечными ударами ликвидировал нескольких членов высшего военного командования Ирана.
Кроме того, израильские силы нанесли удары и по Йемену. Источники в ЦАХАЛ сообщили, что речь идет о преднамеренной попытке убийства лидера хуситов.
Официально Армия обороны Израиля такие сведения пока не комментировала.
Телеканал RT отметил, что одновременно с этим в ряде израильских регионов власти объявили воздушную тревогу.
Вечером в субботу, 14 июня, Израиль уже уничтожил подземную базу ракет Ирана.