Израиль ударил по Тегерану и попытался убить лидера хуситов в Йемене

Израильские ВВС атаковали объекты в Тегеране и Йемене

Военно-воздушные силы Израиля начали наносить серии авиаударов по военным объектам в Тегеране. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщила газета The Times of Israel .

Какие именно объекты в Тегеране стали целями для атак, пока неизвестно. Накануне Израиль точечными ударами ликвидировал нескольких членов высшего военного командования Ирана.

Кроме того, израильские силы нанесли удары и по Йемену. Источники в ЦАХАЛ сообщили, что речь идет о преднамеренной попытке убийства лидера хуситов.

Официально Армия обороны Израиля такие сведения пока не комментировала.

Телеканал RT отметил, что одновременно с этим в ряде израильских регионов власти объявили воздушную тревогу.

Вечером в субботу, 14 июня, Израиль уже уничтожил подземную базу ракет Ирана.