Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье до 19 марта

В столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России .

«Период предупреждения до 09:00 часов 19 марта. В ночные и утренние часы местами на дорогах области ожидается гололедица», — уточнили синоптики.

Прошедшей ночью в Москве и Подмосковье ударили заморозки, температура осталась положительной только в центре столицы — на Балчуге.

Днем 17 марта воздух в Москве прогреется до +9…+12 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Значения приблизятся к рекорду 2015 года, когда столбики термометров поднялись до +11,6 градуса.