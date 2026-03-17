«Устоял только Балчуг». В Московском регионе ударили заморозки

Минувшей ночью по всему столичному региону температура опустилась ниже нуля. Лишь в центре Москвы, на Балчуге, она осталась положительной, не упав ниже +1,8 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале .

«Перед заморозками устоял только Балчуг», — написал он.

В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, температура составила до -2,4 градуса. На других станциях города показатели варьировались: от +1,8 на Балчуге до -4,3 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, зафиксировали -5,8 градуса.

В Подмосковье температура колебалась от -1,5 до -6,1 градуса.

«Прогноз обещает сохранение ночных отрицательных температур в столице в диапазоне 0…-5 градусов как минимум до конца нынешней недели, так что думать о замене автомобильных шин с зимних на летние еще очень и очень рано, как минимум не ранее первой декады апреля», — предупредил синоптик.

При этом в Москве 15 марта был установлен новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до +9,9 градуса, что на одну десятую выше прежнего максимального показателя, который был в марте 2015 года.