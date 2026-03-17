Москвичам пообещали облачную и теплую погоду без осадков 17 марта

Синоптик Тишковец: до +12 градусов ожидается в Москве во вторник

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 17 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале .

«В столице нашей Родины сейчас -2,3. Небосвод на 40% прикрыт перистыми нитевидными облаками. Без осадков. Видимость 15 километров. Ветер штиль. Влажность 88%. Атмосферное давление 757,0 миллиметра ртутного столба», — написал он.

Днем на синоптическую ситуацию повлияет атмосферный фронт с юга. Погода будет облачной, преимущественно без осадков. Скорость северо-восточного ветра составит от трех до восьми метров в секунду.

Воздух прогреется до +9…+12 градусов, что близко к рекорду 2015 года. Тогда в этот день столбики термометров показали +11,6 градуса. Показания барометров изменятся мало — до 757 миллиметров ртутного столба.

Накануне жителей столицы предупредили о возвращении заморозков.