Желтый уровень опасности ввели в Москве до пятницы из-за гроз

Желтый уровень погодной опасности ввели в столичном регионе до 21:00 12 июня из-за ожидаемых дождей с грозами. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Непогода придет в отдельные районы Москвы и области, но не будет продолжительной. При этом сильная жара, установившаяся в столице, не планирует спадать как минимум до конца недели, и по ней до среды действует оранжевый уровень опасности.

Ранее днем жители севера Москвы испытали на себе сильный ливень и град. Немало осадков выпало и в других районах. Синоптики предсказывают, что в отдельных местах гроза не закончится до вечера.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, грозы на этой неделе будут и дальше, но слабые и непродолжительные.