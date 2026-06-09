Мощный ливень с градом обрушился на москвичей у станции «Водный стадион»

Ливень с градом пошел в районе станции «Водный стадион». Об этом сообщил телеграм-канал «Москва сейчас» .

На опубликованных кадрах видно, как автомобили в ливень рассекают огромные лужи.

О непогоде в ряде районов столицы также сообщил телеграм-канал «Москва с огоньком». В городе выпал крупный град, синоптики прогнозируют грозу, сильный ливень и ветер в ближайшие пять часов.

В беседе с 360.ru местная жительница Ольга рассказала, что в районе метро «Нагатинский Затон» дождя пока нет, но слышно раскаты грома. Также мощный ливень прошел в районе Кузьминки.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе кратковременные грозы пройдут местами в Подмосковье. Несмотря на это, в Московском регионе будет преобладать солнечная и теплая погода. Температура поднимется до +30 градусов, добавил специалист.