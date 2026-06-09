Синоптик Шувалов рассказал, что на предпраздничной неделе в Москве ожидаются грозы и жара

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью радио Sputnik поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. Он сообщил, что жаркая погода в столичном регионе сохранится до конца недели.

По словам синоптика, вероятность гроз также остается. Однако повсеместных фронтальных осадков и сильных гроз ожидать не стоит.

«Что касается осадков, то говорить о повсеместных фронтальных осадках и сильных грозах, наверное, не слишком уместно в этой ситуации. Да, грозы могут быть, местами по области, кратковременные и во второй половине дня. Уловить сходу, где эти места, сейчас невозможно, но то, что вероятность гроз не повсеместных, не слишком сильных, не затяжных сохраняется», — отметил Шувалов.

Москвичей и жителей Подмосковья ждет неделя при ярком солнце и температуре около 30 градусов. Время от времени возможны кратковременные грозовые дожди.