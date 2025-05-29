29 мая 2025 16:55 Закон против лабубу. Почему в России хотят запретить самых модных монстров Депутат Бессараб: в игрушках лабубу нет ничего страшного 0 0 0 Фото: Соцсети Общество

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В Сети начали бурно обсуждать возможный запрет самой трендовой игрушки лабубу. Кто-то убежден, что в зубастых монстриках нет ничего хорошего, другие, наоборот, встают на их защиту. Какой вред они могут нанести, разбирался 360.ru.

Нужно ли защищать детей от лабубу Авторство идеи о запрете лабубу некоторые Telegram-каналы приписали заместителю председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерине Алтабаевой. В беседе с 360.ru парламентарий опровергла эти сообщения. По ее словам, она призывала лишь изучить вопрос, а запрет ввести лишь в том случае, если специалисты признают лабубу опасными для детей.

Если эти игрушки вредно влияют на детей, то, конечно, это предмет рассмотрения. Прежде чем что-либо запрещать, нужно проработать этот вопрос, <…> а уже потом какие-то жесткие меры принимать. Екатерина Алтабаева Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Экспертизу игрушек, по ее словам, могут провести Роспотребнадзор и Рособрнадзор. Они помогут выяснить, из какого материала сделаны лабубу и как они психологически влияют на детей. «Мы хотим, чтобы игрушки вызывали, добрые, теплые чувства у ребенка, чтобы они его не пугали», — добавила Алтабаева.

Фото: Соцсети

На идею изучить вопрос запрета лабубу уже отреагировали в Госдуме. В комментарии 360.ru депутат Светлана Бессараб напомнила, что детям всегда нравились и будут нравится разные страшилки.

Я не думаю, что это настолько важно. Дети всегда стремятся к каким-то ужастикам. Если вы помните, то все народные сказки сопряжены непременно с какими-то страшными событиями: кого-то съели, кого-то заманили и испекли в печи. Светлана Бессараб Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов

Парламентарий предположила, что детям, особенно мальчишкам, порой не хватает каких-то страшилок, поэтому они нашли их в лабубу. «Они достаточно забавные, эти меховые шарики зубастые, ничего в них страшного я не вижу», — добавила Бессараб. Игрушки лабубу проверят на токсичность Совершенно иную точку зрения высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Как законодатель и как мать я считаю, что куклы в гробах и монстры — это ненормальные игрушки. И, к сожалению, все чаще вместо добрых и созидательных образов, развивающих фантазию, видим в магазинах злых, страшных персонажей», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Интересно Самая дорогая лабубу в апреле–-мае в России стоила 59 тысяч рублей. Такие данные предоставили «Известиям» представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Половина всех продаж лабубу приходится на Москву, где средний чек на зубастика составляет чуть более восьми тысяч рублей. В регионах он ниже — почти семь тысяч. Самая дорогая лабубу в апреле–-мае в России стоила 59 тысяч рублей. Такие данные предоставили «Известиям» представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Половина всех продаж лабубу приходится на Москву, где средний чек на зубастика составляет чуть более восьми тысяч рублей. В регионах он ниже — почти семь тысяч.

По ее мнению, игрушки вроде лабубу создают у детей искаженное восприятие реальности, нивелируют ценность жизни и даже могут стать причиной серьезных психологических нарушений. На фоне этих рисков, продолжила депутат, следовало бы разработать и принять законопроект о деструктивном контенте в игрушках.

Мы сейчас активно работаем над созданием такого закона. Наша задача — системно решить эту проблему, законодательно определить понятие «деструктивного контента» и усилить ответственность всех участников рынка за его распространение. Яна Лантратова Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению

Одна проверка лабубу, к слову, все-таки настигла. По информации «Известий», игрушки в скором времени проверит Роскачество. Эксперты выяснят, насколько изделия безопасны: проверят на токсичность и изучат надежность их конструктивных элементов.