Закон против лабубу. Почему в России хотят запретить самых модных монстров
Депутат Бессараб: в игрушках лабубу нет ничего страшного
В Сети начали бурно обсуждать возможный запрет самой трендовой игрушки лабубу. Кто-то убежден, что в зубастых монстриках нет ничего хорошего, другие, наоборот, встают на их защиту. Какой вред они могут нанести, разбирался 360.ru.
Нужно ли защищать детей от лабубу
Авторство идеи о запрете лабубу некоторые Telegram-каналы приписали заместителю председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерине Алтабаевой.
В беседе с 360.ru парламентарий опровергла эти сообщения. По ее словам, она призывала лишь изучить вопрос, а запрет ввести лишь в том случае, если специалисты признают лабубу опасными для детей.
Если эти игрушки вредно влияют на детей, то, конечно, это предмет рассмотрения. Прежде чем что-либо запрещать, нужно проработать этот вопрос, <…> а уже потом какие-то жесткие меры принимать.
Екатерина Алтабаева
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Экспертизу игрушек, по ее словам, могут провести Роспотребнадзор и Рособрнадзор. Они помогут выяснить, из какого материала сделаны лабубу и как они психологически влияют на детей.
«Мы хотим, чтобы игрушки вызывали, добрые, теплые чувства у ребенка, чтобы они его не пугали», — добавила Алтабаева.
На идею изучить вопрос запрета лабубу уже отреагировали в Госдуме. В комментарии 360.ru депутат Светлана Бессараб напомнила, что детям всегда нравились и будут нравится разные страшилки.
Я не думаю, что это настолько важно. Дети всегда стремятся к каким-то ужастикам. Если вы помните, то все народные сказки сопряжены непременно с какими-то страшными событиями: кого-то съели, кого-то заманили и испекли в печи.
Светлана Бессараб
Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов
Парламентарий предположила, что детям, особенно мальчишкам, порой не хватает каких-то страшилок, поэтому они нашли их в лабубу.
«Они достаточно забавные, эти меховые шарики зубастые, ничего в них страшного я не вижу», — добавила Бессараб.
Игрушки лабубу проверят на токсичность
Совершенно иную точку зрения высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Как законодатель и как мать я считаю, что куклы в гробах и монстры — это ненормальные игрушки. И, к сожалению, все чаще вместо добрых и созидательных образов, развивающих фантазию, видим в магазинах злых, страшных персонажей», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Интересно
По ее мнению, игрушки вроде лабубу создают у детей искаженное восприятие реальности, нивелируют ценность жизни и даже могут стать причиной серьезных психологических нарушений.
На фоне этих рисков, продолжила депутат, следовало бы разработать и принять законопроект о деструктивном контенте в игрушках.
Мы сейчас активно работаем над созданием такого закона. Наша задача — системно решить эту проблему, законодательно определить понятие «деструктивного контента» и усилить ответственность всех участников рынка за его распространение.
Яна Лантратова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению
Одна проверка лабубу, к слову, все-таки настигла. По информации «Известий», игрушки в скором времени проверит Роскачество.
Эксперты выяснят, насколько изделия безопасны: проверят на токсичность и изучат надежность их конструктивных элементов.