30 мая 2025 16:41 Родители в ужасе от Fugglers. Лабубу вот-вот потеснят игрушки с человеческими зубами 0 0 0 Эксклюзив

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На смену брелокам с лабубу приходит новый тренд — жуткие мягкие игрушки с человеческими зубами под названием Fugglers (Фаглерс). Что это за монстры и почему они стали популярны, разбирался 360.ru.

Что такое игрушки Fugglers Игрушки Фаглерс придумала британская художница, которая решила «подарить» обычным игрушкам зубные протезы. Так плюшевые Спанч Бобы, черепашки-ниндзя и гремлины превратились в странных и жутких существ. Слово Fuggler расшифровывается как funny ugly mosters — смешные уродливые монстры. Чаще всего у них прищуренные глаза и недовольное выражение мордочки, как будто они только что проснулись. Еще одной фишкой Фаглерсов стала пуговица на пятой точке. Когда жуткие персонажи завирусились, модницы с удовольствием начали носить игрушечных монстров в качестве подвесов на сумках вместо надоевших лабубу.

Фото: Соцсети

Уродливые игрушки свободно продаются на маркетплейсах и в детских магазинах. Разборчивый покупатель может выбрать брелоки на любой вкус. Например, трехглазого «серцееда», зайку и волка в трусах или даже популярных персонажей вроде Джокера или Гендальфа. Многие родители приходят в ужас от странных игрушек, но кому-то они нравятся и кажутся милыми.

Новая квазисубкультура Фаглерс В причинах растущей популярности зубастых монстриков 360.ru помог разобраться член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев. По его словам, сейчас в мире постоянно возникают квазисубкультуры. Такие сообщества держатся совсем недолго: недели или месяцы, а потом распадаются и забываются.

«Человечество склонно кучковаться по разным поводам. Это племенные истории, связанные, может, с биологическими факторами. Человек — групповое, социальное существо», — отметил эксперт.

Фото: Соцсети

Возникновению квазисубкультур способствуют интернет и развитие сетевых коммуникаций.

Такие истории будут возникать и исчезать очень быстро. Зачем на них обращать внимание? У нас были квадроберы одно время в пике. Ну и где они? Может, осталось всего несколько этих музейных экспонатов — квадроберов. Николай Григорьев Член совета Гильдии маркетологов

По его мнению, никаких причин волноваться нет, если подобные сообщества не носят криминального и антигосударственного характера. «Главное, чтобы вреда не приносили ни себе, ни окружающим, и через месяц они забудут или побегут что-нибудь другое навешивать», — с иронией сказал маркетолог. Пока, по его словам, никто не знает о том, кто именно и сколько заработал на новом тренде с Fugglers, однако это могло бы быть интересной темой для исследования.