Попытку Арашукова дать взятку в «Черном дельфине» сняли на видео
ФСБ опубликовала видео с попыткой экс-сенатора Арашукова дать взятку в колонии
ФСБ опубликовала видео, на котором бывший сенатор Рауф Арашуков предлагал взятку сотруднику ФСИН. Политик отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин».
По данным следствия, сумма взятки составила 3 миллиона рублей, которые Арашуков планировал использовать для получения привилегий, включая увеличение лимита на телефонные разговоры и дополнительные свидания с родственниками.
Уголовное дело возбудили не только против Арашукова, но и против его адвоката. Как утверждают правоохранительные органы, передача денег происходила с июля по октябрь, что и стало поводом для расследования.
Арашукова и его отца Рауля признали виновными в создании преступного сообщества и масштабных хищениях газа у «Газпрома», сумма которых превысила 30 миллиардов рублей.
Находясь в заключении, экс-сенатор Арашуков обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он попросил содействия, однако не указал, в чем именно.