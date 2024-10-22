Попытку Арашукова дать взятку в «Черном дельфине» сняли на видео

По данным следствия, сумма взятки составила 3 миллиона рублей, которые Арашуков планировал использовать для получения привилегий, включая увеличение лимита на телефонные разговоры и дополнительные свидания с родственниками.

Уголовное дело возбудили не только против Арашукова, но и против его адвоката. Как утверждают правоохранительные органы, передача денег происходила с июля по октябрь, что и стало поводом для расследования.

Арашукова и его отца Рауля признали виновными в создании преступного сообщества и масштабных хищениях газа у «Газпрома», сумма которых превысила 30 миллиардов рублей.

Находясь в заключении, экс-сенатор Арашуков обращался за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Он попросил содействия, однако не указал, в чем именно.