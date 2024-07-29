Лидер группы «7Б» Иван Демьян оценил поведение солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова на выступлении в Красноярске. На стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко он пожелал выздоровления артисту.

Группа «Агата Кристи» 28 июля выступила на «Небофесте». По словам зрителей, Самойлов еле держался на ногах и не попадал в ноты. Более того, под конец рокеру пришлось передать микрофон гитаристу, чтобы тот допел песню.

«К моему сожалению, очень жаль, что артист так поступает с выходом на сцену. Это очень жалко смотреть», — заявил Демьян.

Он посоветовал подходить к произошедшему «с лечебной стороны».

«Желаю ему, чтобы он выздоровел и все-таки пришел к своему реальному состоянию, радовал людей своим творчеством», — заключил лидер «7Б».

Ранее певица Глюкоза вышла на сцену в Красноярске в неадекватном состоянии. Многие слушатели посчитали, что артистка была сильно пьяна. Часть репертуара она исполнила под фонограмму, не попадая в слова.