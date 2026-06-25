Ребенок и двое взрослых жителя Каракаса погибли при землетрясении в Венесуэле

Три человека погибли, в том числе один ребенок, и еще четверо получили ранения при обрушении жилого дома в Каракасе во время мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, в беседе с РИА «Новости» .

По словам собеседника агентства, тела погибших извлекли из-под завалов. В среду в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков — магнитудой 7.2 и 7.5, по оценке Геологической службы США.

Эпицентры землетрясений находились в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.

Землетрясение также повредило здание международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии — обрушилась часть крыши главного коридора терминала, а здание осталось без электричества. Полеты там приостановили для проведения инспекции безопасности.