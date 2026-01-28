Завуча новосибирской школы привлекли к ответственности за видеокамеры в туалетах
В новосибирской школе разместили видеокамеры в туалетах. В итоге заместителя директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
«По представлению прокурора заместитель директора общеобразовательного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения в области обработки персональных данных школьников», — заявили в ведомстве.
Правоохранители провели проверку в учреждении, после того как в СМИ сообщили об установке видеокамер в туалетах школы. Устройства поставили без согласий детей и их родителей.
Работа с персональными данными требует строгого соблюдения установленных правил и повышенного контроля, в том числе применения специальных мер для безопасности их сбора, обработки и хранения.
«Прокурор района внес директору школы представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора по административно-хозяйственной части привлечен к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.
Сейчас камеры из туалетов уже убрали.
