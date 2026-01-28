Завуча новосибирской школы привлекли к ответственности за видеокамеры в туалетах

В новосибирской школе разместили видеокамеры в туалетах. В итоге заместителя директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«По представлению прокурора заместитель директора общеобразовательного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения в области обработки персональных данных школьников», — заявили в ведомстве.

Правоохранители провели проверку в учреждении, после того как в СМИ сообщили об установке видеокамер в туалетах школы. Устройства поставили без согласий детей и их родителей.

Работа с персональными данными требует строгого соблюдения установленных правил и повышенного контроля, в том числе применения специальных мер для безопасности их сбора, обработки и хранения.

«Прокурор района внес директору школы представление, по результатам рассмотрения которого заместитель директора по административно-хозяйственной части привлечен к дисциплинарной ответственности», — отметили в пресс-службе.

Сейчас камеры из туалетов уже убрали.

Ранее директор гимназии нижегородского поселка Мулино не пустила в здание учеников, опоздавших на обязательную линейку. В итоге дети остались на морозе −24 градуса.