Опоздавших на линейку нижегородских школьников оставили на морозе

Директор гимназии нижегородского поселка Мулино не пустила в помещение опоздавших на обязательную линейку школьников. Дети остались на улице при температуре −24 градуса. Об этом со ссылкой на родителей детей и администрацию муниципалитета сообщило издание NewsNN .

Представители местной власти заявили, что оценку поведения руководства школы даст управление образования округа. Также там отметили, что дети провели на улице не больше четырех минут.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков встал на защиту опоздавших школьников. В своем канале в мессенджере MAX он написал, что оставлять детей на улице во время мороза недопустимо.

«В подобном случае учащиеся должны были быть допущены внутрь школы», — подчеркнул министр.

Он добавил, что руководители школы, которые не пустили детей в помещение, понесут наказание.

Директор мулинской гимназии Оксана Андроник в комментарии ИА «Регнум» заявила, что школьники прекрасно знают о том, что на линейку в понедельник опаздывать нельзя.

«Несколько старшеклассников 26 января опоздали. Сначала пустили одного, потом второго, потом пришло человек 10. Их решили оставить на улице, потому что торжественная линейка заканчивалась», — пояснила она.

Андроник добавила, что приказ Минпросвещения предусматривает, что на линейке во время исполнения гимна передвижение учеников не допускается, поэтому нарушений в своем решении она не увидела.

