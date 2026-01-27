Опоздавших на линейку нижегородских школьников оставили на морозе
Нижегородский министр защитил оставленных на морозе за опоздание школьников
Директор гимназии нижегородского поселка Мулино не пустила в помещение опоздавших на обязательную линейку школьников. Дети остались на улице при температуре −24 градуса. Об этом со ссылкой на родителей детей и администрацию муниципалитета сообщило издание NewsNN.
Представители местной власти заявили, что оценку поведения руководства школы даст управление образования округа. Также там отметили, что дети провели на улице не больше четырех минут.
Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков встал на защиту опоздавших школьников. В своем канале в мессенджере MAX он написал, что оставлять детей на улице во время мороза недопустимо.
«В подобном случае учащиеся должны были быть допущены внутрь школы», — подчеркнул министр.
Он добавил, что руководители школы, которые не пустили детей в помещение, понесут наказание.
Директор мулинской гимназии Оксана Андроник в комментарии ИА «Регнум» заявила, что школьники прекрасно знают о том, что на линейку в понедельник опаздывать нельзя.
«Несколько старшеклассников 26 января опоздали. Сначала пустили одного, потом второго, потом пришло человек 10. Их решили оставить на улице, потому что торжественная линейка заканчивалась», — пояснила она.
Андроник добавила, что приказ Минпросвещения предусматривает, что на линейке во время исполнения гимна передвижение учеников не допускается, поэтому нарушений в своем решении она не увидела.
В середине января в одной из гимназий Махачкалы закрыли буфет с шаурмой, хот-догами и картошкой фри после массовых жалоб родителей. В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора заявили, что такие продукты нельзя продавать в учебных заведениях. Также специалисты в ходе проверки обнаружили множество нарушений в работе буфета.