«Зато погулял». Заблудившийся пенсионер рассказал о своем спасении

Заблудившийся в лесу неподалеку от деревни Юрьево в Новой Москве 76-летний пенсионер поблагодарил за спасение сотрудников МЧС. За ночь они ему стали как родные, рассказал сам Дмитрий Федорович 360.ru.

«Чувствую себя нормально, все хорошо. Спасибо за заботу МЧС, я ночью не скучал. Спасатели вообще были как родные мои на это время», — признался мужчина.

Пенсионер отметил, что сотрудники МЧС держали с ним связь на протяжении всей ночи.

«Были со мной на связи всю ночь и до конца событий. Все было спокойно. Я не испугался, все нормально. Сходил за грибами, зато погулял по лесу. Но больше таких прогулок делать не буду», — пообещал Дмитрий Федорович.

Пенсионера искали всю прошлую ночь, с собой у него был кнопочный телефон. Пропавший вышел на связь, но было неизвестно, где именно он находится. На поиски отправляли вертолет Ка-32.